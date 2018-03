Coentrão quer terminar carreira no Sporting

Fábio Coentrão deu uma entrevista ao jornal espanhol Marca e confessou que deseja terminar a carreira no Sporting.

"Estou a fazer as coisas bem aqui. É um clube no qual gostava de ficar até final da minha carreira”, disse.

O lateral-esquerdo de 29 anos disse que em Alvalade reencontrou a “felicidade” que tinha perdido no Real Madrid: “Estar sempre a treinar, sabendo que não vais jogar, porque estava lá o Marcelo... É normal isso acontecer, mas deixas ir um pouco abaixo e foi isso que me aconteceu no Real Madrid. Mas se pudesse voltar atrás mudava muitas coisas”.