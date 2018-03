António Costa felicita Marcelo pelos dois anos de mandato

Marcelo Rebelo de Sousa cumpre, esta sexta-feira, dois anos de mandato como Presidente da República e, António Costa, não deixou o momento passar e felicitou o presidente através das redes sociais.

“Saúdo o Presidente da República no segundo aniversário da sua posse, com votos da continuação de um mandato marcado pela proximidade aos cidadãos, a solidariedade institucional e a concórdia nacional”, escreveu o primeiro-ministro, numa mensagem publicada no Twitter.

Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016, tendo tomado posse a 9 de março do mesmo ano.

