Torre de Belém. Reabertura condicionada à melhoria do estado do tempo

A Torre de Belém, em Lisboa, está encerrada ao público desde o dia de ontem, quinta-feira, por motivos de segurança, até à melhoria das condições do estado do tempo e do mar.

O monumento só voltará a abrir quando as autoridades competentes levantarem todos os alertas relacionados com as condições meteorológicas adversas que se têm sentido ao longo dos dias.

Fonte da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), indicou ontem à Lusa, que esta se tratava de “situação temporária, que tem a ver com o mau tempo, tendo em conta a localização da torre”, uma vez que se encontra muito perto do rio Tejo.

Recorde-se que, a Torre de Belém está classificada como património nacional desde 1907 e, desde 1983, como património mundial pela UNESCO.