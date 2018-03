UE pronta para retaliar decisão dos EUA de taxar aço e alumínio

A União Europeia está pronta para retaliar a decisão dos Estados Unidos de aplicar taxas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio, mas antes quer dialogar com Washington, anunciou a Comissão Europeia.

“Estamos e estaremos prontos para usar, se necessário, medidas” para retaliar a decisão de Washington, disse o comissário para a Competitividade, Jyrki Katainen.

Segundo o comissário, o primeiro passo será o do diálogo com a administração norte-americana “para evitar qualquer dano colateral”.

No sábado, a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström, vai reunir-se com o representante dos Estados Unidos para o Comércio Externo, Robert Lighthizer, em Bruxelas.



Dentro de 15 dias, os Estados Unidos vão começar a aplicar tarifas aduaneiras de 25% às importações de aço e de 10% às de alumínio. Segundo a Casa Branca, o Canadá e o México estão excluídos destes direitos aduaneiros.