Dias da Música inspiram-se na pintura

"Castigos, culpas e graças divinas" são o motivo do programa inspirado no pintor. Os Dias da Música voltam ao Centro Cultural de Belém.

No dia 21, decorre o Festival Jovem. De 26 a 29 de Abril, a programação normal.

No dia 26 é apresentada a Portada do Tríptico com uma obra que aborda a expulsão do Paraíso ("A Criação" de Haydn), no dia seguinte, os Dias da Música visitam o Inferno (com a "Danação de Fausto" de Berlioz), no dia 28 exploram-se as Culpas, os Pecados e as Tentações Terrenas ("Sete Pecados Mortais" de Kurt Weill, "Gianni Schicchi" de Puccini ou "Caim" de Alessandro Scarlatti) e, por fim, no dia 29 o programa termina dedicado às Graças Divinas e à Reconquista do Paraíso, recorrendo à oratória "Das Paradies und die Peri" de Schumann.