Volume de negócios na indústria cresce em janeiro

O volume de negócios na indústria aumentou 3,4% em janeiro. O agrupamento da energia foi o único a contribuir negativamente para o resultado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o relatório, “o principal contributo positivo foi dado pelos Bens de Investimento”. Já a variação homóloga dos bens intermédios passou de 1,3% em dezembro para 7,9% em janeiro. Por sua vez, o agrupamento de bens de consumo aumentou 3,7%, depois da redução de 0,5% em dezembro.

Os índices de emprego, das remunerações e das horas trabalhadas registaram crescimentos homólogos de 3,8%, 5,1% e 1,6% em janeiro, em comparação com os 4,1%, 7,2% e 1,4% no mês anterior, respetivamente. Ou seja, o emprego e as horas trabalhadas aceleraram no início do ano, enquanto as remunerações desaceleraram no setor.