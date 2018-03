E-toupeira. Luís Filipe Vieira esteve com José Silva

O Correio da Manhã avança esta sexta-feira que o presidente do Benfica ter-se-á encontrado com o técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça que é suspeito de passar informações ao assessor jurídico dos encarnados, Paulo Gonçalves.

Este encontro entre Luís Filipe Vieira e José Silva terá acontecido no passado mês de janeiro e, segundo o CM, consta do processo E-toupeira.

José Silva terá sido fotografado pela Polícia Judiciária a conversar com Paulo Gonçalves no estádio da Luz antes de se encontrar com o presidente do Benfica.