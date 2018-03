E-toupeira. Benfica mantém “integral confiança” em Paulo Gonçalves

O clube aguarda “com serenidade” a conclusão do processo.

Num comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira, o Benfica refere que mantém “integral confiança” em Paulo Gonçalves, assessor jurídico envolvido na operação E-toupeira.

A direção e a SAD reuniram-se esta tarde e “depois de analisada toda a informação disponível”, decidiu “por unanimidade, manter a sua integral confiança em Paulo Gonçalves, aguardando com serenidade a conclusão do processo”.

No comunicado lê-se ainda que o Benfica reitera “a sua total colaboração para com as autoridades judiciais”.

Recorde-se que em causa estão as suspeitas da existência de uma rede montada por Paulo Gonçalves junto de funcionários judiciais para que estes, em troca de contrapartidas, recolhessem informações sobre processos que envolvem o clube da Luz e os seus rivais.