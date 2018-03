A Proteção Civil registou durante esta sexta-feira 582 ocorrências em todo o país devido ao mau tempo que se tem feito sentir, escreve a agência Lusa.

Lisboa, com 266 ocorrências, foi o distrito mais afetado pelo mau tempo. Santarém, com 67, Setúbal, com 41, e Castelo Branco, com 34, também foram afetados.

A Proteção Civil diz ainda que a maior parte das ocorrências tem a ver com inundações.