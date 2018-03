Lembra-se do navio que esteve encalhado em Lisboa quase quatro anos?

Embarcação continua encalhada no Bugio, mas está apenas há uns dias... Esta esteve quase quatro anos

Esta semana, um navio espanhol encalhou junto ao Bugio, na foz do Tejo. Os tripulantes tiveram de ser retirados por um helicóptero e, apesar dos esforços, a embarcação continua encalhada. Mas este não é caso único: em fevereiro de 1980, um porta-contentores naufragou em frente ao Terreiro do Paço e ninguém o conseguia retirar.

O Tollan, embarcação britânica, chocou com o navio sueco Barranduna e acabou por afundar e ficar preso em pleno estuário do Tejo. Quatro dos 16 tripulantes morreram no acidente.

Foram feitas várias tentativas para retirar a embarcação, mas sem êxito. Isso fez com que o Tollan permanecesse encalhado em frente ao Terreiro do Paço durante quase quatro anos. A sua presença chegou mesmo a representar um perigo e, em outubro de 1980, um ferry chegou mesmo a chocar com o porta-contentores.

Com o passar do tempo, o Tollan começou a ganhar ‘alcunhas’: 'Porta-Aviões das Gaivotas', 'A Baleia Vermelha', 'O Farol dos Cacilheiros'. Acabou por ser removido em dezembro de 1983.