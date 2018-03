Sangue Novo. Telhados de vidro, piadas e colheitas abrem 50.ª ModaLisboa

O primeiro dia da ModaLisboa abriu com o habitual desfile que junta as coleções dos jovens criadores Federico Cina, Federico Protto, Filipe Augusto, Inês Nunes do Valle, Isidro Paiva, N’a Pas de Quoi e Rita Sá.

O vencedor do prémio da ModaLisboa foi Filipe Augusto, com a coleção Colheitas, inspirado nas personagens do Douro. Distinguidos com menções honrosas foram também Rita Sá, que apresentou a coleção Telhados de Vidro, e Federico Protto, com a coleção Não Corpóreo, inspirado numa viagem à sua terra natal, Montevideo, Uruguai.

Além dos premiados, destacou-se a proposta das N’a Pas de Quoi (Andreia Miranda Pires e Beatriz Querido), Ophelia, numa versão contemporânea da personagem de Shakespeare.