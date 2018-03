Ligas. Contagem decrescente para os novos campeões

Está oficialmente aberta a contagem decrescente para coroar os novos campeões das várias ligas europeias. A dez jornadas (ou menos) para o término dos vários campeonatos, só por Itália pode ser verificado um atraso no que à encomenda das faixas de campeão diz respeito. Contudo – e sendo certo que o City será o sucessor do Chelsea, que o Barcelona herdará a coroa do Real Madrid e que o PSG roubará o lugar de principezinho ao Mónaco –, há jogos que mesmo não tendo caráter decisivo continuam a ser de visionamento obrigatório: se, por um lado, os títulos estão entregues, os lugares do pódio, nem por isso.

Na Premier League, a turma do Special One recebe este sábado o Liverpool, de Jürgen Klopp. A nove jornadas de se efetivarem os festejos de Pep Guardiola e companhia, Old Trafford será palco do confronto entre segundo e terceiro classificados numa altura em que apenas dois pontos separam as duas equipas. De sublinhar que tanto o United como o Liverpool seguem na Liga dos Campeões, mas também neste patamar há uma pequena diferença a registar. Aos atuais vencedores da Liga Europa falta ainda disputar a segunda mão dos oitavos-de-final, com o Sevilha, após um empate a zero bolas em solo espanhol, enquanto o Liverpool já carimbou a sua presença na eliminatória que antecede a meia-final após ter atropelado, recorde-se, o FC Porto no Dragão.

No país vizinho também pode haver mexida na terceira posição, atualmente ocupada pelo Real Madrid. Os merengues estão há muito fora da corrida pelo título mas, mais do que isso, também cada vez mais longe do lugar de vice. Com uma diferença de sete pontos para o Atlético, a maior ameaça para os comandados de Zidane é o facto de poderem perder a possibilidade de aparecer na fotografia final. Com 54 pontos, a turma de Cristiano Ronaldo tem somente mais um que o Valência dos portugueses Gonçalo Guedes e Rúben Vezo.

Em França, o Mónaco e o Marselha, segundo e terceiro da tabela, estão separados por apenas quatro pontos. O grupo de Leonardo Jardim desloca-se ainda hoje ao terreno do Strasbourg, 15.o da geral, e, dois dias depois, o Marselha visita a casa do Toulouse, 17.o da Ligue 1. Não é expetável que algum dos dois emblemas tropece nesta 29.a ronda do campeonato francês, mas a luta continuará certamente a chamar a atenção pelo facto de apenas os dois primeiros terem a garantia do apuramento para a fase final da liga milionária, sendo já o terceiro classificado obrigado a disputar a terceira eliminatória.

E, por último, mas longe, longe de ser o menos importante está a Serie A. A liga italiana continua ao rubro, com o Nápoles a liderar com um ponto à maior sobre a Juventus, mas a Velha Senhora acredita que pode assaltar a liderança já este domingo – isto porque o Nápoles segue até Milão para medir forças com o Inter, no quinto lugar, pouco depois de a Juve receber a Udinese (11.a).