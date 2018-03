Base da transparência e a ‘base’ do TGV

Existindo amplo consenso sobre a ligação da rede ferroviária nacional de mercadorias à bitola de alta velocidade de Espanha (e à rede transeuropeia), o que fica a faltar para a introdução do TGV de passageiros? Uma vez feita a linha para as mercadorias, falta apenas abrir concurso para as composições de passageiros

«A Lei existe há mais de dez anos. O Governo tem de cumprir e fazer cumprir o que está na lei». A frase é do ministro da Agricultura, Capoulas Santos, a propósito das reclamações dos autarcas face à obrigatoriedade de limpeza das matas e dos terrenos para prevenção de incêndios nos prazos legalmente previstos.

Mas podia, devia, aplicar-se a todas as demais.

Por exemplo, no que respeita a transparência.

Desde 2008, por transposição das diretivas comunitárias reguladoras da transparência na gestão de dinheiros públicos, o Código dos Contratos Públicos passou a prever a existência de um portal (Portal Base) para publicitação dos contratos/adjudicações de todas as entidades públicas, com capitais maioritariamente públicos ou orçamentos predominantemente públicos.

Em nome da dita transparência.

Pois bem, passados 10 anos, a maioria das instituições obrigadas a tal publicitação continua a incumprir. E, pura e simplesmente, nada publica no Portal Base no que a contratação respeita, ou contorna a obrigação de publicação, recorrendo a processos de recrutamento paralelos ou indiretos.

É um ver se te avias.

E porquê? Pela mesmíssima razão de que em mais de 11 anos de vigência da lei que obriga à limpeza das matas e dos terrenos para prevenção de incêndios nunca autarca algum se queixou... até hoje.

E porquê? Porque não havia consequências.

A impunidade era generalizada e as sanções, apesar de legalmente previstas, não eram aplicadas.

Ora, o que acontece com o Portal Base? Basta consultar o mesmo Portal Base: quantas sanções ou penas foram aplicadas ao longo dos 10 últimos anos para quem voluntária ou involuntariamente não publicou um único contrato público? Zero! «Não há registos» - lê-se no próprio Portal.

Para os gestores públicos, a sanção vai até á inibição de funções, mas pode, em último caso, dar lugar a responsabilidade civil e penal relativamente aos pagamentos feitos. Para as entidades obrigadas, deveria dar congelamento das transferências de dinheiros públicos.

Pois bem, nunca ninguém sofreu consequência alguma. Ou, pelo menos, «não há registos» de que tenha havido.

Ou seja, no portal (Base) com que se pretende maior transparência para o uso e gestão dos dinheiros públicos, só é ‘sancionado’ quem cumpre.

Porque quem cumpre sujeita-se ao escrutínio público, enquanto quem omite não é escrutinado de forma alguma.

É claro que o escrutínio público vale o que vale - veja-se o que aconteceu com a desproporcionada contratação de pessoal de apoio administrativo e técnico na Assembleia Municipal de Lisboa - um escândalo - que, mesmo depois de denunciada pelo SOL e pelo i, foi ratificada pela própria Assembleia Municipal e pela Câmara de Lisboa, por unanimidade. São custos da democracia, dizem eles, todos eles.

Há duas semanas, também a propósito do combate aos incêndios, escrevi nesta página que António Costa é especialista em resolver os problemas com a habilidade dos forcados que pegam o touro de cernelha.

Ora, a habilidade com que agora consumou a concretização do TGV - camuflada com o anúncio de uma linha de alta velocidade para mercadorias - é prova disso.

A ligação de Évora a Elvas, anunciada sem pompa nem circunstância por Costa e Rajoy, é apenas o primeiro troço da ligação do porto de Sines à rede ferroviária europeia de alta velocidade.

Ora, é preciso, depois, fazer a ligação entre Sines e Évora.

Numa linha reta pelo interior do Alentejo como estava projetado?

Não. No projeto aprovado, e que conta com aval de Bruxelas, a ligação far-se-á, não em linha reta, mas com passagem pelo... Poceirão.

Pelo Poceirão??? Sim, pelo Poceirão, exatamente onde sempre esteve prevista a partida da linha de TGV para passageiros.

E faz todo o sentido para as mercadorias, mais ainda se pensarmos que vai nascer um novo aeroporto no Montijo para apoio ao da Portela, e nada impede que o novo aeroporto, mais do que servir charters ou carreiras de low cost, passe a ter a carga aérea que tanto atrofia a Portela (dobrando assim a sua capacidade atual).

Por outro lado, passando pelo Poceirão, serve igualmente o porto de Setúbal e o porto do Barreiro, cujo desenvolvimento permitirá aliviar a carga do porto de Lisboa.

Bate tudo certo.

Ora, existindo amplo consenso sobre a ligação da rede ferroviária nacional de mercadorias à bitola de alta velocidade de Espanha (e à rede transeuropeia), o que fica a faltar para a introdução do TGV de passageiros? Uma vez feita a linha para as mercadorias, falta apenas abrir concurso para as composições de passageiros.

Não houve polémica, contestação, nem tão pouco discussão. Está feito.

A seguir, o Norte obviamente reclamará também alta velocidade ferroviária e o consenso será natural: faça-se a ligação entre Porto e Poceirão. E haverá terceira ponte rodoferroviária sobre o Tejo.

E, nessa altura, já as chocas recolheram aos curros.

Eficaz, sem dúvida. E tudo transparente, dirão eles. Sim, na ‘base’ portuguesa.