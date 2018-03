TGV avança mesmo

António Costa disse recentemente que o TGV é ‘um tabu e vai sê-lo por muito tempo’, mas o projeto de alta velocidade no país já arrancou com a construção do troço Évora/Elvas. A este vai unir-se Sines/Poceirão.

O projeto de alta velocidade em Portugal - uma das principais políticas de bandeira do ex-primeiro-ministro José Sócrates, mas que foi posto na gaveta no mandato de Passos Coelho - já deu o pontapé de saída, mas agora pela mão de António Costa com o investimento anunciado no corredor ferroviário sul que ligará os portos de Lisboa e de Sines a Espanha. No início desta semana foi lançado o concurso para a construção do troço entre Évora e Elvas, numa extensão de quase 100 km e o começo dos trabalhos do troço Elvas-Caia, mais 11 km.

A obra de construção da nova linha deverá iniciar-se até março de 2019 e a conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2022, num custo de 509 milhões de euros (quase metade provenientes de fundos europeus) e já é considerada pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas Pedro Marques, como «a maior obra ferroviária dos últimos 100 anos em Portugal».

