Lusoponte não paga obras de fundo na 25 de Abril desde 2001

As portagens da Ponte 25 de Abril geram anualmente cerca de 40 milhões de euros em receitas, que revertem para a concessionária, mas será o Estado a assumir a despesa de 20 milhões de euros com as obras que deverão arrancar no final do ano, dada a degradação estrutural sinalizada pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) e pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Por que é que não é a Lusoponte a pagar?

A pergunta surgiu depois de virem a público os alertas dos peritos, revelados pela revista Visão, e já foi feita formalmente ao Governo pelo Bloco de Esquerda. Ao SOL, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas respondeu remetendo para uma alteração feita ao contrato da concessão da travessia do Tejo em 2001. Foi precisamente nesse ano que a Lusoponte deixou de ter qualquer contribuição financeira nas obras de fundo feitas na 25 de Abril. E é possível recuperar as razões nos atos publicados então em Diário da República.

Até então, a concessionária rodoviária - que entretanto passara a dividir a concessão da ponte com a Fertagus, que tem a parte da ferrovia e também não tem responsabilidades financeiras em obras de fundo - contribuía anualmente com 2,250 milhões de euros para a manutenção da Ponte 25 de Abril, isto de acordo com 2.º contrato de concessão de 1995 feito a propósito da construção da Vasco da Gama (neste contrato, anterior ao euro, a verba anual fixa especificada eram 450 milhões de escudos, lê-se no documento no site da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP).

No caso da Vasco da Gama - a segunda travessia do Tejo inaugurada em 1998 - a Lusoponte foi responsável pela construção e desde sempre assumiu a manutenção estrutural (é esse, aliás, o fim das portagens da travessia mandada erguer por Salazar). Ao assumir a 25 de Abril, essa nunca foi uma incumbência da concessionária, responsável apenas pelo pavimento rodoviário, sinalizações, vedações e outros aspetos não estruturais. A estrutura era uma responsabilidade do Estado, através da Estradas de Portugal, que viria a dar lugar à atual entidade gestora Infraestruturas de Portugal (IP).

Ainda assim, até 2001 havia então um contributo financeiro que poderia ajudar a financiar obras como as que agora terão lugar. A mudança no contrato que revogou essa contribuição começou a desenhar-se em negociações iniciadas no ano 2000 e resultaram em alterações muito próximas no tempo no Governo de António Guterres, processo que inicialmente tinha Jorge Coelho no lugar de ministro do Equipamento Social. Depois da tragédia de Entre-os-Rios, a pasta seria assumida por Ferro Rodrigues, que junto com o ministro das Finanças Joaquim Pina Moura assina em 2001 o acordo que, entre várias matérias, desobriga a Lusoponte de comparticipar a manutenção da estrutura da ponte, ficando apenas com as despesas na componente rodoviária.

Em causa está um acordo de reequilíbrio financeiro por força de imposições unilaterais do Estado, nomeadamente relativamente à política de portagens, que era vontade do Governo que continuassem sempre a ser mais baixas na 25 de Abril do que na Vasco da Gama, dado que a primeira tem um uso mais urbano. Ficou na altura definido que assim seria até ao final da concessão (embora com atualizações) e formalizou-se a não cobrança de portagens em agosto. Entre as contrapartidas para não continuar a haver sucessivos acertos nas contas, além do fim da comparticipação das obras, esteve a extensão da concessão por mais dois anos, passando de 33 a 35 anos - termina em março de 2030.

Contrato poderá ser revisto no futuro?

Entretanto o SOL sabe que já houve outras alterações pontuais ao contrato, mas a Lusoponte não tornou a ter obrigações em reparações sistémicas.

A construção do aeroporto do Montijo, na medida em que aumentará o tráfego entre as duas margens do Tejo, poderia pesar a favor do Estado numa eventual renegociação de novas cláusulas. Por outro lado, já foi colocada em cima da mesa a construção de uma travessia do Tejo para servir o aeroporto e, para não ser a Lusoponte a ficar com essa ponte, o Estado poderia ter de compensar a empresa, caso fique provado que a nova exploração compromete o equilíbrio financeiro da concessão. Essa foi a conclusão de um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) revelado em 2007 sobre o contrato feito nos anos 90 entre o Estado e a empresa e que de certa forma blindou as travessias a jusante de Vila Franca.

O cenário é, porém, intricado: o grupo francês Vinci, que gere a Ana - Aeroportos de Portugal, é acionista da Lusoponte através da Vinci Highways.

Quanto aos danos na ponte amplamente noticiados na última semana, Governo, LNEC, IP rejeitaram qualquer perigo iminente. A libertação das verbas necessárias para a obra esteve ainda assim pendente seis meses nas Finanças e o CDS já chamou Centeno mas também o ministro das Infraestruturas ao Parlamento. Marcelo também apelou à tranquilidade: «Não sejamos alarmistas», disse.

Os quatro concurso públicos necessários para a intervenção serão lançados até 22 de março, indicou ao SOL a tutela. «Tendo em conta os prazos para este tipo de concursos, é expectável que haja obras no último trimestre do ano».

Embora os peritos tenham recomendado que, caso não houvesse obras de imediato, poderia ser necessário suspender a circulação de pesados e comboios, para já, diz o Governo, «não há necessidade de qualquer medida de restrição da circulação». As fissuras na estrutura da ponte foram sinalizadas há oito anos pelo ISQ e têm vindo a aumentar desde então.