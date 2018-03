Cristiano Ronaldo salva Real Madrid

Cristiano Ronaldo foi (outra vez) a grande figura do Real Madrid.

O jogo frente ao Eibar terminou com uma vitória dos “merengues” por 2-1. Cristiano colocou o Real na frente aos 33 minutos, mas já na segunda parte a equipa da casa empatou. O Real marcou o golo da vitória novamente por Ronaldo a cinco minutos do fim do jogo.

No Eibar, o português Paulo Oliveira entrou na segunda parte.

A equipa da capital espanhola está agora a 12 pontos do Barcelona, que tem um jogo a menos.