Presidente da Associação de Vítimas de Pedrógão convidada pelo CDS

Nádia Piazza integrará a equipa do programa eleitoral centrista.

A presidente da associação de apoio às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, Nádia Piazza, aceitou o convite de Adolfo Mesquita Nunes para integrar a equipa coordenadora do programa eleitoral que o CDS apresentará às próximas legislativas.

Mesquita Nunes coordenará uma jovem equipa, de nome "Portugal futuro", que conta também com Pedro Mexia, conselheiro do Presidente da República, e quadros do CDS como Ana Rita Bessa, Francisco Mendes da Silva, Mariana França Gouveia, Graça Canto Moniz e João Moreira Pinto.

A equipa foi anunciada por Assunção Cristas na sua primeira intervenção do congresso deste fim-de-semana.