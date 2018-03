Ministério das Infraestruturas esclarece notícia do SOL sobre TGV

O SOL questionou o ministério sobre as bitolas a utilizar nestas infraestruturas e o ministério de Pedro Marques esclareceu que a “ construção e modernização dos troços do corredor internacional sul serão concretizadas com a utilização de travessa polivalente e bitola ibérica.

O Ministério das Infraestruturas enviou este sábado uma nota de esclarecimento sobre a notícia publicada na edição do SOL sobre o avanço do TGV em Portugal, alegando que o “Governo não tem qualquer projeto de TGV/alta velocidade”, esclarecendo ainda que o plano Ferrovia 2020, apresentado em fevereiro de 2016, representa um projecto de modernização da rede ferroviária nacional, com um investimento superior a 2 mil milhões de euros, “destinado a tornar a rede ferroviária nacional mais competitiva para o transporte de passageiros e mercadorias, nomeadamente na ligações transfronteiriças”.

O SOL questionou o ministério sobre as bitolas a utilizar nestas infraestruturas e o ministério de Pedro Marques esclareceu que a “ construção e modernização dos troços do corredor internacional sul serão concretizadas com a utilização de travessa polivalente e bitola ibérica. «A utilização da travessa polivalente permitirá a eventual migração para a bitola europeia caso assim seja entendido no futuro», lembrando ainda que «quer ao nível técnico, quer ao nível político, Portugal e Espanha têm concordado em avançar de forma coordenada na modernização da respetivas redes ferroviárias, nomeadamente no que respeita à questão das bitolas e da utilização da travessa polivalente».

Mas apesar de o Governo português afastar a existência de um projecto de alta velocidade, o presidente da Junta da Extremadura, Guillermo Fernández Vara já elogiou como «excelentes notícias» os avanços nas infraestruturas ferroviárias em Portugal. Vara explicou ainda que projeto português é um comboio de mercadorias e de passageiros «com uma velocidade suficiente para que os tempos médios sejam comparáveis ao que queremos», estando a ser construídas em «plataformas AVE», ou seja, de alta velocidade.

Também a comissária com a pasta dos Transportes já admitiu que, mais importante do que atingir já velocidades acima dos 250 km/hora, a prioridade deve ser garantir em primeiro lugar o reforço das conexões ferroviárias, nomeadamente as que ligam Portugal a Espanha. «Portugal precisa de ligações ao Mercado Único e encorajamos que esta conectividade seja uma prioridade entre os corredores referenciados», disse Violeta Bulc.

Bulc afirmou ainda que o TGV entre Lisboa e Madrid é uma decisão do Governo, mas deixou um desafio: «Ponham os números em cima da mesa. Que tráfego podem ter? Justifica-se o investimento em linhas de alta velocidade ou poderia uma linha até 280 km/hora satisfazer as necessidades dos passageiros».

E, por sua vez, o próprio ministro Pedro Marques não fechou as portas há possibilidade destas novas infraestuturas serem utilizadas para transportes de passageiros. «É feita sobretudo com uma orientação estratégica para o reforço do transporte de mercadorias, mas não fica, digamos assim, ocupada o dia inteiro», admitiu numa entrevista recente dada ao jornal Público.