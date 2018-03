Algarve avança com taxa turística

Já no início deste mês avançou a taxa turística de dois euros por dormida a todos os hóspedes com idade superior a 13 anos no Porto.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) aprovou, por unanimidade, a introdução de uma taxa turística para o Algarve, cujo valor será igual em todos os municípios e cujas receitas serão geridas pelas autarquias, disse hoje o presidente da AMAL.

Os 16 municípios ainda não definiram a data para a entrada em vigor da nova taxa turística, "devendo a mesma ser implementada de acordo com um regulamento comum que será analisado na próxima reunião e, posteriormente, aprovado pelas respetivas assembleias municipais, após uma consulta pública", mas de acordo com o presidente da AMAL poderá só avançar no próximo ano.

"Para já, o que definimos é que será uma taxa igual para todo o Algarve, e esperamos que na próxima reunião da associação da AMAL possamos discutir o regulamento e estipular o valor a ser praticado", disse o responsável.

O presidente da AMAL e também da Câmara Municipal de Tavira acrescentou que os municípios decidiram, igualmente, que "as receitas seriam geridas pelas câmaras municipais, ficando em aberto a consignação de uma parte das receitas para projetos geridos pela AMAL".

"São receitas a aplicar em infraestruturas ligadas aos setores do turismo e da cultura, para combater a sazonalidade e promover a qualidade do destino turístico que é o Algarve", destacou.

Segundo o presidente da AMAL, uma taxa turística no Algarve "estava a ser equacionada há algum tempo, tendo existido nesta altura um consenso entre todos os 16 municípios da região".

Taxa no Porto já avançou

Já no início deste mês avançou a taxa turística de dois euros por dormida a todos os hóspedes com idade superior a 13 anos no Porto.

Esta taxa passou a ser aplicada a partir de 1 de março de 2018, não se aplicando às reservas comprovadamente efetuadas antes dessa data” e é devida por noite, “até um máximo de sete noites seguidas por pessoa, ou estada, independentemente de reserva (presencial, analógica ou via digital)”.

A taxa aprovada “é devida por hóspede com idade superior a 13 anos, incluindo a data do aniversário, independentemente do seu local de residência”, ficando isentos de a pagar hóspedes cuja estada “seja motivada por tratamentos médicos, estendendo-se esta não sujeição a um acompanhante”, bem como a hóspedes com incapacidade igual ou superior a 60%.

Recorde-se que, a primeira cidade a aplicar a taxa turística foi Lisboa. Esta entrou em vigor em janeiro de 2016 e só no ano passado rendeu mais de 15 milhões de euros.