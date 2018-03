Nuno Amado passará a "chairman" do BCP e Miguel Maya será CEO

s nomes ainda têm de passar o teste "fit and proper" do Banco Central Europeu (BCE), mas a Assembleia-Geral onde estas alterações serão aprovadas vai ocorrer a 15 de maio.

Nuno Amado deverá manter-se no BCP, mas poderá deixar o seu cargo de CEO e passar a "chairman" da instituição financeira, cargo até aqui ocupado por António Monteiro.

Segundo o Expresso e o ECO, o banco e os seus maiores accionistas, a Fosun e a Sonangol, juntamente com as autoridades de supervisão nacional e europeia estarão a trabalhar nas alterações ao modelo de governação do banco. Em causa, estará o reforço do papel do "chairman" junto da comissão executiva. O objectivo é que tenha mais poderes para que possa intervir de forma mais participativa em assuntos estratégicos para o grupo.

Miguel Maya é o atual vice-presidente do banco e está nos quadros desde 1996. Começou, em 1990, no Banco Português Atlântico, depois comprado pelo BCP. Tem como áreas de responsabilidade directas várias direcções como a de crédito, recuperação especializada, entre outros cargos junto de operações exteriores como em Moçambique, Angola e Polónia.

