Rio irá sem Barreiras Duarte ao congresso do CDS

O presidente do PSD já não irá acompanhado pelo seu secretário-geral

Feliciano Barreiras Duarte já não estará no encerramento do congresso do CDS-PP, ao lado de Rui Rio.

Ao que o i apurou junto de fonte social-democrata, o secretário-geral do partido, envolto em controvérsia por ter sido obrigado a corrigir o seu currículo após desmentido pela universidade de Berkeley, deixou de estar previsto como membro da delegação do PSD ao congresso do CDS.

Rui Rio ainda não reagiu publicamente à acusação de falsificação que uma professora de Berkeley faz a Barreiras Duarte no semanário SOL deste fim-de-semana.