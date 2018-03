Rússia testa míssil indetetável no escudo de defesa dos EUA

A Rússia testou um novo míssil que consegue 'enganar' o escudo de defesa dos Estados Unidos da América.

“A tripulação de um caça Mig-31 efetuou um lançamento de prova de um míssil hipersónico de alta precisão Kinzhal”, referiu o ministro da Defesa russo, através de uma nota oficial.

O míssil tem um alcance superior a dois mil quilómetros e uma velocidade dez vezes maior à do som. “Não tem similares no mundo”, sublinhou o ministro, acrescentando que como a sua trajetória é aerobalística, este torna-se quase impossível de ser detetado pelos radares.

No início de março, o presidente russo, Vladimir Putin, apresentou o míssil juntamente com outras armar do seu arsenal e, na altura, afirmou que este míssil era único no mundo, tornando todo o sistema antimisséis americano inútil.