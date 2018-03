ModaLisboa. Nuno Gama faz homenagem a Zé Pedro |VÍDEO

Nuno Gama emocionou a plateia da ModaLisboa com uma homenagem a Zé Pedro, o guitarrista dos Xutos & Pontapés.

Para celebrar os seus 25 anos de carreira, no seu desfile entraram vários manequins com faixas ao peito com a data em que o estilista começou a sua marca, 1993.

No fim, depois de José Figaldo desfilar, muitos pensavam que o desfile já tinha acabado, no entanto, Nuno Gama tinha uma surpresa: um músico começou a cantar o ‘Homem do Leme’ e apareceram vários modelos com os braços cruzados em forma de X (símbolo da banda portuguesa), numa homenagem a Zé Pedro.