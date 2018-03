Marrar de frente não dá

Agora que Rui Rio é presidente do PSD, os jornais, comentadores e alguns deputados do PSD questionam a estratégia, as negociações com o PS e o estilo de oposição.

Com a liderança anterior, o problema do PSD era que, mesmo quando dizia estar cheio de razão, ninguém lha dava. Se as sondagens eram más, se os resultados autárquicos foram o que se sabe, o PSD não podia estar bem.

Baseado no argumento de que tinha razão – e tinha –, baseado no argumento de que tinha vencido as eleições – e tinha –, o PSD praticava um estilo de oposição caracterizado por ‘marrar de frente’. Como não estava a resultar, nem a geringonça se desfez, nem as sondagens mostravam que os eleitores apreciassem esse estilo – como ficou provado pela vitória da esquerda nas autárquicas –, só restava ao PSD mudar de vida. Foi o que fez, com as eleições internas e uma nova liderança.

Aliás, Rui Rio disse esta semana a frase que resume bem o atual estado da arte. Na sua primeira visita ao exterior, na Bolsa de Turismo de Lisboa, afirmou: «É difícil fazer oposição quando a economia cresce». Por outras palavras – e ao contrário do que disse Passos numa noite que lhe traçou o destino na oposição –, o Diabo não veio…

Marrar de frente com a realidade não foi, nem é, a solução para o maior partido do centro-direita fazer oposição. Terá por isso de contornar, de ir à volta, de se reinventar, de fazer diferente, de fazer de novo.

O PSD tem de ter novas bandeiras, novas causas, novos objetivos, novos rostos.

Ao lado das bandeiras tradicionais (saúde, educação, justiça, segurança social, defesa, finanças), tem de diversificar, apostando nos atuais modos de vida urbanos, no ambiente (bandeira em que já foi forte mas que foi abandonando), na cultura, no desporto, na igualdade de género, na sustentabilidade dos recursos, no turismo, no mar, numa muito maior sintonia com aquilo que são as preocupações e os interesses dos portugueses.

A ideia do governo-sombra, com porta-vozes, ainda que não se chame assim, é uma boa ideia porque permite avançar propostas novas, mostrando outros protagonistas políticos dentro do PSD. Permite também ir lançando as bases para o programa eleitoral para as legislativas de 2019. Essencial vai ser, porém, aliar competência técnica e capacidade de comunicar. Capacidade para passar a mensagem com eficácia.

Neste particular, é importante, antes de recrutar fora, olhar para dentro e ver quem pode desempenhar essas funções. Há, por exemplo, deputados que têm estado mais ‘tapados’ e mereciam uma oportunidade.

Como estava, o PSD não podia continuar. Agora resta-lhe ir à volta, para ver se dá.

