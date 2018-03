Assunção Cristas reeleira presidente do CDS-PP

Foi reeleita com 89% dos votos

Assunção Cristas foi reeleita presidente do CDS-PP, este domingo, com 89% dos votos. Há dois anos, Cristas tinha sido eleita com 95% dos votos.

A lista para a direção, liderada por António Lobo Xavier, do Conselho Nacional conseguiu 51 dos 70 lugares, cerca de 72% dos votos. Já a de Lobo D’Ávila consegiu eleger 13 conselheiros.

Assunção Cristas votou este domingo de manhã, referindo-se à ideia de que o CDS-PP pode ser “a primeira escolha” para uma “alternativa de centro-direita”.