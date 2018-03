Homem detido por atirar sapato a ex-primeiro-ministro no Paquistão

Este domingo, um homem foi detido por ter atirado um sapato a Nawaz Sharif, ex-primeiro-ministro do Paquistão.

As autoridades deconhecem as razões que levaram o homem a atirar o sapato. Quando Nawaz Sharif ia começar a discursar numa escola islâmica em Lahore, no Paquistão, foi atingido no peito pelo sapato.

A polícia deteve o suspeito e está a ser conduzida uma investigação.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, durante um evento no sábado, foi atacado com tinta negra após um homem a ter atirado.