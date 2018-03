O incêndio ocorreu na Avenida da Liberdade na zona de Monte Abraão, Queluz, Sintra.

Quatro pessoas foram levadas para o hospital, uma está em estado grave e outra em coma. As duas vítimas mais graves terão tentado fugir do incêndio saltado pela janela do primeiro andar.

O incêndio terá tido origem numa fuga de gás num dos apartamentos do rés-do-chão. As autoridades evacuaram o prédio como forma de precaução

A esta altura o incêndio está dominado.