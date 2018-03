A obra de arte de Immobile já é candidata a golo do ano (com vídeo)

O ponta-de-lança italiano Ciro Immobile é a figura do encontro entre o Cagliari-Lázio. E não é só pelo facto de ter apontado o golo que deu a igualdade à sua equipa, que se deslocou este domingo ao reduto do Cagliari. É sobretudo pela forma como o fez.

Aos 95' minutos, Immobile decidiu fechar as contas do jogo (2-2) com uma autêntica obra de arte, que muitos já dizem que não há forma de não ser este eleito o golo do ano.

É para ver e rever:

O empate deixou a Lázio com 53 pontos, na quarta posição da Serie A, enquanto o Cagliari segue no 14. lugar, com 26 pontos.