Marcelo visita centro de refugiados na Grécia

Segundo a agenda da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa "deslocar-se-á ao campo de refugiados de Tebas bem como a um centro de apoio social a refugiados em Atenas, em que um grupo de voluntários portugueses tem vindo a desenvolver diversas atividades", pode ler-se no comunicado.

A visita que foi suscitada pelo presidente grego Prokopios Pavlopoulos, tem como objetivo "reforçar os sólidos laços de amizade e cooperação" entre os dois países assim como permitir "transmitir um sinal político de apoio às autoridades gregas na gestão da crise migratória e de refugiados".

O primeiro encontro de Marcelo será com a comunidade portuguesa na Grécia que, segundo os registos oficiais, tem 600 pessoas.

A acompanhar o Presidente estará o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Para o ministro estão agendadas três encontros: um como o presidente da República Helénica, outro com o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, e outro com o presidente do parlamento, Nikos Voutsis.

Viajam também na comitiva do Presidente os deputados Amadeu Albergaria, do PSD, Sofia Araújo, do PS, Álvaro Castelo Branco, do CDS, Paulo Sá, do PCP, e José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.