Brad Pitt e o celibato como forma de recuperar da separação

Um ano sem sexo: este será o objetivo do ator Brad Pitt para superar do divórcio com a também atriz Angelina Jolie, com quem esteve junto durante cerca 12 anos e com quem tem 6 filhos.

Além de apostar num ano de celibato, o ator de 54 anos vai também "mudar interiormente" segundo revelaram fontes próximas de Pitt ao jornal britânico The Sun.

Mas, afinal, o que significa isto de mudar interiormente? O processo passar por procurar recuperar a forma física, comendo de forma mais saudável e deixar de consumir bebidas alcoólicas, passo que já terá dado adianta o mesmo diário.

"Pitt está a dar um tempo a si próprio", disse a mesma fonte àquela publicação.

O ator e a atriz começaram a namorar em 2005, mas só trocariam alianças em 2014. O casamento durou apenas dois anos e o casal, um dos mais mediáticos de Hollywood, anunciou a separação em setembro de 2016. Na altura, justificaram a decisão, tomada pelos dois, através das diferenças irreconciliáveis.