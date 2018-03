Marques Mendes diz que MP deve investigar Barreiras Duarte

Marques Mendes disse no espaço de comentário semanal, na SIC, que o caso da retificação do currículo de Feliciano Barreiras Duarte, secretário-geral do PSD desde que Rui Rio assumiu a liderança, não é bom para o novo líder.

"É mau para o próprio secretário-geral, é mau para Rui Rio que apareceu com o homem da ética" e "é mau para o PSD que tanto criticou José Sócrates - com razão", disse o comentador.

Sobre o documento apresentado como prova por Barreiras Duarte ao Sol e que a professora que está como signatária afirma ser falso, Marques Mendes diz que o Ministério Público tem de investigar quem é o autor do documento.

Também a Ordem dos advogados, através do vice-presidente Miguel Matias, tinha incitado o Ministério Público a investigar a situação. Segundo disse ao Público, podem estar em causa crimes de falsificação de documentos, usurpação de títulos (que se consubstancia no documento falsificado) e até crime de usurpação de funções, caso tenha exercido funções para as quais não tinha competências.

Barreiras Duarte foi forçado a retificar o currículo depois do Sol ter entrado em contacto com a Universidade da Califórnia para comprovar o seu estatuto de Visiting Scholar. O deputado apresentou como prova um documento assinado pela professora Deolinda Adão que afirma não ter sido ela a produzir do enunciado e que nem tem autoridade para decidir sobre a questão.