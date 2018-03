Primeira derrota na Liga do FC Porto foi em P. Ferreira

E na 26.ª jornada surgiu a primeira derrota na Liga do FC Porto. Em P. Ferreira, Miguel Vieira marcou aos 34 minutos para o plantel da casa. Os azuis-e-brancos tiveram uma grande oportunidade para igualar o encontro aos 67 minutos, altura em que o árbitro Bruno Paixão assinalou falta sobre Felipe, após empurrão de Rui Correia ao central portista na área. Brahimi foi chamado a converter, mas Felgueiras negou o golo ao argelino.

Apesar da derrota o FC Porto mantém a liderança do campeonato com 67 pontos, mais dois que o segundo classificado, os encarnados do Benfica (65 pontos).