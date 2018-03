Comboios. Greve gera perturbações em várias ligações

Ao londo do dia de hoje, os utilizadores das linhas ferroviárias de Lisboa e Porto têm sentido fortes perturbações na circulação. Isto porque está a decorrer a greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, que exigem aumentos salariais de cerca de 4%.

"Na última reunião negocial, na quarta-feira, a administração remeteu os aumentos salariais para o final do processo negocial, mas os trabalhadores precisam de um aumento agora, ainda que seja um aumento mínimo, que possa ser revisto no final da negociação do ACT", explicou à agência Lusa José Manuel Oliveira, coordenador da Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.

Em todas as linhas estão previstos serviços mínimos que garantem 25% da circulação. Esta previsão inclui também a circulação nas ligações regionais, nos Alfa, Intercidades e Internacionais.

Para os clientes que já tinham bilhetes comprados para utilizar estas ligações, a CP informou que vai permitir o reembolso total ou a revalidação para outro dia ou outro horário.