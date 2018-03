Qual a diferença entre depressão e estar triste?

O Instituto Nacional de Saúde Mental norte-americano fez uma lista com vários pontos que distinguem a depressão de um estado de tristeza e baixa auto-estima.

Veja quais são:

1. Ansiedade ou a sensação de ‘vazio’ permamnente;

2. Sentir-se desesperado e pessimista;

3. Sentir-se culpado, inútil e desamparado;

4. Perda de interesse ou prazer nas actividades;

5. Falta de energia, fadiga ou sentir-se ‘mais lento’;

6. Dificuldade em concentrar-se, em lembrar-se das coisas ou em tomar decisões;

7. Dificuldade em adormecer, acordar de madrugada ou dormir demais;

8. Mudanças no apetite e/ou no peso;

9. Pensamentos suicidas ou relacionados com a morte; Tentativas de suicídio;

10. Irritabilidade;

11. Sintomas físicos persistentes.