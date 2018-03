Serie A. Itália no centro das atenções por todas as razões

E está oficialmente garantida a liderança da Juventus na liga italiana. Este domingo, a Velha Senhora bateu a Udinese por 2-0, com bis de Paulo Dybala, na 28.º jornada da Serie A. Ainda assim, e apesar do triunfo, os comandados de Massimiliano Allegri tiveram que adiar os festejos visto que só instantes depois o Nápoles entraria em campo. O jogo grande da jornada jogava-se em Milão entre o Inter, quinto na tabela, e o Nápoles, que pretendia voltar de novo ao topo, entregue provisoriamente à Juve. Porém, a confirmação da liderança da Juventus chegaria momentos depois: o nulo no Giuseppe Meazza, num momento em que a Juventus continua com menos um jogo que o Nápoles, deixou o plantel listado no primeiro lugar do campeonato transalpino. O Nápoles segue agora instalado no segundo posto com 70 pontos, menos um que a crónica campeã italiana.

O Nápoles falha desta forma o regresso às vitórias já que na semana passada tinha sido goleado em casa pela Roma (4-2).

Fiorentina vence em jogo emotivo No Artemio Franchi, a Fiorentina venceu por 1-0 o Benevento e dedicou o triunfo a Davide Astori, sete dias após a sua morte. Em Itália, as homenagens ao antigo capitão foram, de resto, uma constante em todos os encontros da Serie A. A imagem de Buffon em lágrimas, no jogo entre a Juventus e a Udinese, espelha, de resto, como Itália chora a morte prematura do atleta de 31 anos. Com a vitória caseira, a Fiorentina ascendeu ao nono lugar na tabela italiana enquanto o Benevento continua na última posição com apenas três vitórias em 27 partidas disputadas.

Mou segura prata, CR7 celebra marco Nos restantes principais campeonatos da Europa destaque para o Manchester United da Premier League. Este sábado, os red devils venceram o Liverpool em Old Trafford, por 2-0. Com a vitória sobre os homens de Jürgen Klopp, os comandados de José Mourinho seguraram o 2.º lugar na tabela numa altura em que o título já só é uma realidade para o City. Destaque ainda para o facto de os reds, com a derrota em casa do Manchester, terem não só perdido a oportunidade de assaltar o lugar de vice-campeão como foram também relegados para o quarto lugar na tabela visto que o Tottenham goleou ontem o Bournemouth (4-1) e saltou para o último lugar do pódio com mais um ponto que o Liverpool. Em Espanha, Cristiano Ronaldo voltou a ser a figura principal do Real Madrid. O português apontou os dois golos dos merengues na vitória por 2-1 no reduto do Eibar. O capitão das quinas chegou, assim, à marca dos 900 jogos na carreira e evitou novo desaire do plantel orientado por Zidane no campeonato espanhol. Porém, e apesar do triunfo, os blancos continuam instalados no último lugar do pódio da La Liga, a 15 pontos do líder Barcelona e a sete do segundo classificado, o Atlético de Madrid.