Vai ser possível fazer testes de HIV e hepatite na farmácia

Segundo despacho publicado esta segunda-feira em Diário da República, as farmácias portuguesas vão passar a poder realizar testes rápidos para detetar VIH e hepatites, do tipo B e C. Os testes não necessitam de receita médica.

O teste consiste numa análise ao sangue através de uma picada no dedo e o resultado estará disponível 15 minutos depois. Com estes testes, será possível detetar as infeções mais cedo, evitando possíveis desenvolvimentos das doenças.

"A aposta no diagnóstico precoce da infeção por VIH tem sido uma prioridade do programa de saúde prioritário para a infeção VIH, SIDA e Tuberculose", justifica o governo no despacho publicado. Os exames estão disponíveis há muitos anos nos hospitais, centros de saúde e Centros de Aconselhamento de Deteção Precoce da infeção VIH/Sida, mas só agora chegaram às farmácias. No entanto, ainda não se sabe que custos terão.

O VIH "representa um importante problema de saúde pública" tanto na Europa como em Portugal, pode ainda ler-se no despacho. "Na Europa, estima-se que 15% das pessoas que vivem com VIH não se encontrem diagnosticadas, ou seja, uma em cada sete não sabe que está infetada". Já em Portugal, prevê-se que "esse valor possa ser inferior a 10%".