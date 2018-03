Jessica Athayde faz pedido aos homens

Jessica Athayde usou a sua página no Instagram para fazer um pedido aos homens que a seguem nas redes sociais: a atriz pediu que parassem de enviar fotografias íntimas.

“Queridos instagramers. Como já perceberam tenho um sentido de humor apurado, gosto de me rir e também de partilhar. Mas peço um favor à secção masculina, parem de me enviar mensagens privadas das vossas miudezas, não é bonito, não é sexy e com certeza que não é abordagem que eu aprecio num homem, falo pessoalmente”, escreveu a atriz.

Para acompanhar o texto, Jessica Athayde partilhou uma imagem de um boneco nu e o link para um artigo que fala sobre o assédio nas redes sociais.