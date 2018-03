Vacinação contra a gripe desce

Este ano foram administradas menos 156 mil vacinas contra a gripe em pacientes com mais de 60 anos.

Segundo os dados da vaga final do Vacinómetro, entidade que monitoriza a cobertura da vacina a nível nacional, a maior diminuição foi registada na população com mais de 65 anos, onde houve menos 120 mil pessoas a receber vacinação. Ao todo, 1.256.151 pessoas receberam a vacina, o que representa 61,8% da faixa etária.

Já entre os 60 e 64 anos existem 231.009 registos de vacinação, ou seja 35,7% da população. Nesta faixa etária a diminuição foi de 36 mil vacinas administradas.

Nos portadores de doença crónica, um grupo de risco no que toca à gripe, apenas 52,1% dos doentes foram vacinados. Um valor abaixo do registado pelos profissionais de saúde que têm contacto direto com os doentes, 55,2%.

As recomendações médicas continuam a ser a principal razão que levam os pacientes a optar pela vacina contra a gripe. 50,1% seguiram essa recomendação, 31% vacinaram-se por iniciativa própria, 16% foi no contexto de uma iniciativa laboral, 2% por saberem que fazem parte de um grupo de risco e 0,7% por recomendação do farmacêutico.

A vacina contra a gripe é recomendada não só a doentes crónicos e imunodepreprimidos a partir dos seis meses e a pessoas com 65 anos ou mais, mas também a grávidas, profissionais de saúde e prestadores de cuidado. Por prevenção os indivíduos entre os 60 e 64 anos devem administrar também a vacina.