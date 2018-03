"O meu pai e eu somos feitos de matéria que não quebra"

Adriano Moreira, antigo líder do CDS, foi homenageado durante o 27º congresso do partido, que decorreu este fim de semana em Lamego. No entanto, a sua filha, Isabel Moreira, não gostou de alguns comentários que foram feitos e usou as redes sociais para reagir.

“A propósito da homenagem que o CDS fez ao Adriano Moreira, o meu pai, leio comentários como este: ‘A pior herança que deixa ainda é a filha que tem’. Quem insiste nesta tecla - e como vejo disto desde de que me afirmei publicamente - tem uma visão podre da autonomia que existe dentro das famílias sãs”, escreveu da deputada socialista.

Isabel Moreira foi mais longe e disse que este tipo de comentários é “tudo aquilo que o meu pai despreza”.

“O meu pai é o homem da minha vida e eu, como o próprio já afirmou numa aparição televisão conjunta aqui com a “revolucionária”, sou uma das mulheres da vida dele. Não perceber o que é o amor incondicional é ser-se menor. Amar é gostar da outra pessoa sobretudo pelo que ela é e não “ apesar” do que ela é. Podem continuar, o meu pai e eu somos, no amor que nos une, feitos de matéria que não quebra. A polítia não é genética”, acrescentou.