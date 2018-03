Gato Fedorento anunciam novo projeto

O grupo pretende criar um "arrecadação no Youtube" com os clips feitos pelo grupo

Ainda se lembra do "maior da minha aldeia", do "cidadão indignado" ou do "tipo javardola, menos quando fala francês"? Ricardo Araújo Pereira, Miguel Góis, Tiago Dores e José Diogo Quintela vão criar um canal na plataforma Youtube para disponibilizar todos sketchs feitos pelo grupo Gato Fedorento. A notícia foi dada pelo grupo durante a entrega de prémios da Thumb Media.

"Vamos ter um canal. Não é bem um canal, é uma arrecadação no Youtube e onde vamos despejar todas as coisas que já fizemos", disse o Ricardo Araújo Pereira. "Vamos juntar num canal de Youtube todos os sketchs que nós fizemos ao longo dos anos, que é para ser mais fácil", acrescentou José Diogo Quintela.