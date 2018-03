Presidente do PAOK foi ao relvado com uma arma para agredir o árbitro

O futebol grego registou este domingo mais um triste episódio no seu vasto currículo de cenas de violência.

PAOK e AEK jogavam mais uma partida de alta tensão que registava um empate a zero até bem perto do final dos 90 minutos. E foi já perto do apito final que Vieirinha apontou um canto para o PAOK onde apareceu o central Fernando Varela no coração da área a cabecear para o fundo da baliza do guarda-redes Vasilios Barkas.

This is the disputed #PAOK goal.

Draw your own conclusions.

Na altura, o golo foi validado pelo árbitro Giorgos Kominis. Até aqui tudo bem. O problema veio depois quando consultou os seus assistentes e decidiu anular, e bem, o golo apontado pelo PAOK que possivelmente daria os três pontos à equipa da casa.

Depois desta decisão, confusão autêntica com os adeptos a invadirem o terreno de jogo em protesto com a decisão de Kominis. O presidente Ivan Savvidis decidiu também ele acompanhar o protesto dos adeptos e, rodeado de vários seguranças, e com uma arma bem visível à cintura tentou alcançar o árbitro. Curiosamente foram os seus próprios seguranças que impediram que este chegasse ao árbitro. Após este episódio o jogo foi imediatamente interrompido.

PAOK's owner Ivan Savvidis has to be held back from attacking the ref after his team's last minute goal was disallowed

Esta não foi a primeira situação de violência este ano dos adeptos e equipa do PAOK que já tinha perdido três pontos por causa de uma situação semelhante, que na altura perdeu três pontos e vários jogos à porta fechada.

This is PAOK owner Savvidis carrying a gun on to the pitch.

He is originally from Peckham.

O PAOK segue em terceiro lugar no campeonato grego com 49 pontos, perseguindo o líder AEK com 54 pontos.