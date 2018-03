União Europeia alerta para brinquedos perigosos

O maior número de notificações no sistema de alerta rápido para produtos perigosos foram os brinquedos, correspondendo a 29% das notificações feitas. O relatório foi divulgado pela Comissão Europeia e coloca em segundo lugar os veículos a motor, com 20%, seguidos do vestuário, têxteis e artigos de moda, com 12%.

De Portugal os brinquedos ficaram em segundo lugar. Das 40 notificações feitas, 70% foram referentes aos veículos motorizados, 15% sobre brinquedos e 10% incidiram nos cosméticos.

O relatório indica ainda que os principais tipos de risco denunciados em 2017 são o risco de lesões com 28% na Europa e 60% em Portugal, seguido do risco químico com 22% e 23%, respetivamente. Em Portugal houve ainda 5% de notificações de sufocamento.

Entre os brinquedos, os populares fidget spinners estão no topo da lista de produtos perigosos e retirados do mercado. Em segundo lugar estão os veículos automóveis e os motociclos.

O relatório junta à União Europeia a Islândia, o Listenstaine e a Noruega, num total de 31 países.