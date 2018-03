Campeonato grego está suspenso após invasão de campo do presidente do PAOK com arma

O campeonato grego foi oficialmente suspenso pelo governo daquele país após o episódio que teve como protagonista Ivan Savvidis, presidente do PAOK Salónica que decidiu invadir o campo armado após ter sido (bem) anulado um golo à sua equipa já nos minutos finais do encontro com o AEK de Atenas.

Entrentanto as autoridades gregas já emitiram um mandato de captura para o dirigente. Todavia, Savvidis é neste momento procurado por violação de lei desportiva e não por ter entrado em campo armado. Isto porque o líder do PAOK detém licença de uso e porte de arma.

O campeonato grego será retomado "assim que esteja em vigor um novo quadro, acordado com todos", esclareceu Giorgos Vasiliadis, secretário de Estado do Desporto da Grécia.