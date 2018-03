Aprovados 3 milhões de euros para obras de manutenção na Ponte 25 de Abril

O Governo aprovou cerca de três milhões de euros destinados às obras de manutenção na Ponte 25 de Abril.

As duas portarias em causa, publicadas hoje em Diário da República, têm verbas distintas: uma tem a seu cargo 895 mil euros e tem como objetivo o lançamento, por parte da Infraestruturas de Portugal (IP), de um procedimento concursal para trabalhos de reparação e conservação da ponte; a outra, num valor de 2,1 milhões de euros, autoriza a IP a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato de aquisição de Serviços Integrados de Inspeção e Operação e Manutenção de Equipamentos para o triénio 2019-2021.

As portarias entram em vigor um dia depois da sua publicação, ou seja, dia 13 de março.

Recorde-se que no passado dia 7, a IP anunciou que a Ponte 25 de Abril vai ser alvo de obras de reparação e conservação durante dois anos. Para além disso, foi anunciado que o concurso público internacional para adjudicação da obra seria lançado ainda este mês.

O anúncio surgiu na véspera de uma reportagem da revista Visão, que dava conta da existência de um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) que alertava para a existência de fissuras na ponte e defendia obras urgentes. A mesma publicação revelava que o relatório confidencial tinha sido enviado para o Governo há seis meses.

Por outro lado, a 8 de março, o Ministério das Finanças anunciou ter aprovado “prontamente” as obras na ponte sobre o Tejo, rejeitando esta informação avançada pela Visão. O Ministério de Centeno disse ainda que a lei do Orçamento do Estado para este ano previa já “montantes necessários” para a realização destas obras.