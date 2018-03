Socialite turca morre após despedida de solteira

A socialite turca Mina Basaran, filha do empresário Huseyin Basaran, morreu no domingo passado, quando o avião privado onde seguia se despenhou no sul do Irão.

A bordo seguiam sete amigas de Mina e três tripulantes. Todos perderam a vida. O óbito foi confirmado pelas autoridades iranianas, que encontraram os destroços numa zona montanhosa.

Mina regressava a Istambul, depois de uma viagem ao Dubai, onde tinha celebrado a sua despedida de solteira. O casamento estava marcado para abril.

Huseyin Basaranjá foi presidente adjunto do clube de futebol Trabzonspor e tem vários negócios milionários. O avião em causa pertencia a uma das suas holdings.