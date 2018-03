Freira processada por Katy Perry morre durante sessão em tribunal

Umas horas antes de morrer, a devota tinha feito um pedido durante uma entrevista televisiva. "Katy Perry, por favor pára. Isto não está a fazer bem a ninguém e está a magoar muita gente", disse, antes de entrar na sala de tribunal onde acabaria por se sentir mal e morrer.

Tudo começou quando Katy Perry quis comprar um convento em Los Angeles, decisão que foi aceite pelas freiras que eram proprietárias do espaço, mas as devotas mudaram de ideias quando viram um vídeo da cantora, que as fez pensar que esta seria uma pessoa pouco católica.

Uns tempos mais tarde, as freiras optaram por vender o convento a uma empresária que queria transformar o espaço num complexo hoteleiro de luxo.

Katy Perry acabou por reclamar da decisão, tendo recorrido ao tribunal, explicando o que tinha ficado acordado com as freiras e, na passada sexta-feira, Catherine Rose Holzman, a freira em questão, foi a tribunal para depor. De acordo com os media locais, esta ter-se-á sentido mal e acabou por morrer durante a sessão em tribunal.