Caetano Veloso traz os filhos para concertos em Portugal

Os concertos estão marcados para 30 de julho no Coliseu do Porto e 1 de agosto no Coliseu dos Recreios. “Ofertório” é o nome de uma canção que integra o alinhamento dos concertos e que foi composta por Caetano em 1997, a pedido da irmã Mabel, para a missa em homenagem aos 90 anos de D. Canô, sua mãe.

"É um show familiar, nascido da minha vontade de ser feliz. Ter filhos foi a coisa mais importante da minha vida adulta", admite Caetano Veloso em comunicado.

“No show apresentaremos algumas dessas coisas que cresceram em nós, de nós. E canções minhas escolhidas por eles. O Leãozinho, que os filhos de tanta gente pedem, os meus não deixaram de pedir", explica ainda.

O preço dos bilhetes para o concerto do Porto varia entre os 25 e os 75 euros. Para Lisboa, começa nos 20 e acaba nos 90 euros.