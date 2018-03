Agitação marítima está a dificultar as operações

A RTP e a TVI têm estado a acompanhar as operações de resgate do navio que está encalhado ao largo do Bugio mas, durante o dia de hoje, os jornalistas foram surpreendidos pela forte agitação marítima que se tem feito sentir nos últimos dias.

No entanto, tudo não terá passado de um susto e todos se encontram bem e fora de perigo.