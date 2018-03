Quer viajar nas férias de verão? Então aproveite as promoções da easyJet

As viagens são para vários sítios da Europa e, portanto, se este ano durante as suas férias de verão está a pensar viajar para fora do país tem de aproveitar os descontos da companhia aérea britânica easyJet.

A partir do aeroporto de Lisboa e do Porto, pode viajar até Zurique, por apenas 11,68 euros, no dia 5 de julho e para Nantes, em França, no dia 4 de julho, por 14,21 euros.

Só do aeroporto do Porto pode seguir viagem para Londres, no dia 7 de julho, por 20 euros, e para Paris, por 18,75 euros.