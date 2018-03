E se a ponte caísse?

O apregoado sucesso económico do Governo não pode ser feito à custa do desinvestimento na conservação das infraestruturas.

A notícia sobre o risco de segurança na Ponte 25 de Abril junta-se a outras recorrentes notícias e acontecimentos de colapsos ou acidentes em infraestruturas por todo o país. Para além do risco a que estão sujeitos os utilizadores, trata-se de um problema de confiança no Estado que não cumpre devidamente a sua obrigação principal de zelar pela segurança dos cidadãos.

Diversos relatórios técnicos denunciam problemas estruturais e de manutenção da Ponte 25 de Abril. Estes relatórios são conhecidos pelos responsáveis há vários meses, mas foram mantidos até agora em segredo sem que as medidas necessárias tivessem sido tomadas. Certamente por coincidência, no mesmo dia em que é divulgado o sério problema existente, o Governo anuncia a necessária intervenção. E se não tivesse havido esta denúncia? A ponte caía? É, no mínimo, preocupante.

Os problemas de fiscalização e de conservação de infraestruturas em Portugal não são de hoje. Em 2001 caiu a ponte Hintze Ribeiro em Entre-os-Rios onde morreram 59 pessoas. Este acidente serviu para alertar as autoridades para a necessidade de uma monitorização mais eficaz do estado de conservação das infraestruturas. Passados mais de 15 anos podemos concluir que esta tragédia não foi suficiente.

Nos últimos anos, em todo o país, são frequentes as notícias de problemas de segurança de diversas infraestruturas e até de alguns acidentes. Pontes que foram interditadas ou com utilização condicionada aguardando obras de manutenção, autoestradas cujo pavimento abateu e, mais recentemente, acidentes vários em ferrovias. Esta semana foi notícia que até os sinos do Convento de Mafra estão em risco de queda…

Em Lisboa também têm ocorrido diversos problemas em infraestruturas. O ano de 2017 foi particularmente trágico. Apenas no período de um mês colapsou um muro de sustentação de terras na Graça levando ao desalojamento de dezenas de pessoas, abriu-se uma cratera na Avenida de Ceuta impedindo a circulação rodoviária durante vários dias e verificou-se o desvio de um pilar do viaduto de Alcântara que levou à interdição da sua utilização durante várias semanas.

Todos estes acontecimentos colocam em risco a segurança dos cidadãos e geram um sentimento de desconfiança em relação ao cumprimento das obrigações do Estado e ao empenho dos seus responsáveis.

A segurança dos cidadãos e a operacionalidade das infraestruturas públicas são um dever do Estado. Quando se falha na fiscalização e no zelo dos bens públicos, especialmente quando se coloca em risco a segurança dos cidadãos, é o próprio Estado que falha.

O investimento público na construção de infraestruturas verificado nas últimas décadas deveria ser acompanhado pelo aumento da capacidade de fiscalização e de manutenção nestas matérias. No entanto, o que se verifica é a incapacidade do Estado em acompanhar este desenvolvimento. Por um lado, instituições, como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil – mundialmente reconhecido como tendo uma capacidade técnica e científica impar –, não tem merecido o apoio devido, estando a sua capacidade muito diminuída. Por outro lado, os cortes e as cativações orçamentais sucessivas têm conduzido, como se verifica, à degradação do estado de conservação de muitas infraestruturas.

O apregoado sucesso económico do Governo não pode ser feito à custa do desinvestimento na conservação das infraestruturas. As cativações não podem colocar em risco a segurança dos cidadãos.

Esperemos que não tenha de cair outra ponte.